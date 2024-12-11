韓國戒嚴｜法院批准檢方對前防長金龍顯逮捕令 兩警察首長同被捕
撰文：成依華 劉耀洋
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韓國12月3日爆出戒嚴風波後，檢方9日申請針對前防長金龍顯的逮捕令。法院12月10日已經批准命令，金龍顯將成為戒嚴事件發生以來，首個因此事被批捕的人員。韓媒11日報道，韓國警方特別調查團當日凌晨約3時，以涉嫌叛亂為由緊急逮捕警察廳長趙志浩（暫譯）與首爾地方警察廳廳長金峰植（暫譯）。
韓聯社與韓聯電視台（YTN）11日報道，趙志浩與金峰植被控，在戒嚴期間指示警員，阻止議員前往國會投票解除戒嚴。
報道稱，趙志浩在接到戒嚴命令後，曾2次下達封鎖國會命令。金峰植在接到趙志浩的指示後，也曾命令首爾地方警察廳轄下警員完全控制國會。
另外，首爾中央地方法院在考慮到金龍顯涉嫌所犯罪行的嚴重程度和有毀滅證據之虞，因此決定於10日應檢方要求發出逮捕令。檢方指控金龍顯在戒嚴風波中涉嫌叛亂與濫用權力。
韓國12月3日爆出戒嚴風波，最終國會議員表決通過支持撤銷戒嚴令，迫使總統尹錫悅撤回命令，金龍顯也被指是事件中的關鍵人物。
韓國特種部隊隊長、707特殊任務團團長金炫兌9日現身會見傳媒，主張士兵是遭前防長金龍顯利用的受害者，他談到當晚接獲命令封鎖國會議事堂，每隔1至2分鐘就會接到司令電話，要求議事堂內別超過150人，他指司令擔心支持撤銷戒嚴令的議案通過。
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