敘利亞變天｜國際組織憂武器失控外流　促確保境內化武庫存安全

敘利亞阿薩德政權倒台後，外界擔心政府裝備將落入恐怖組織或國際軍火黑市中。聯合國監督機構禁止化學武器組織（OPCW）12月9日表示，已要求敘利亞當局保障境內可能存在的化學武器庫存安全。敘利亞反對派武裝承諾，將確保國內庫存化武不會被用於攻擊平民。



禁止化學武器組織9日發聲明說，已聯繫敘利亞，強調確保敘境內所有化學武器相關材料和設施的安全至關重要。

2024年12月10日，敘利亞首都大馬士革，敘利亞叛軍宣布他們已經推翻敘利亞的阿薩德政權後，一名清潔工人正將前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的海報從市中心街道上移走，圖為一名男子踩在前總統巴沙爾的海報上。（Reuters）

禁止化學武器組織是監督《禁止化學武器公約》實施的機構，有193個成員國。2013年，敘利亞在發生導致1,400多人喪命的毒氣攻擊事件後加入這個組織。

敘利亞已交出所申報的庫存化武以供銷毀，但禁止化學武器組織對於敘利亞的申報是否完整與準確，以及可能還保留大量化武表示嚴重關切。OPCW在聲明說，將同敘利亞當局和其他國際夥伴合作，應對這些關切。

圖為2024年12月9日，敘利亞城鎮邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）的民眾慶祝巴沙爾（Bashar al-Assad）政權被推翻。（Reuters）

敘利亞主要反對派武裝「沙姆解放組織」（HTS）已表明，願意在監督境內武器和敏感地區方面同國際社會合作。組織強調：「在任何情況下，我們都不會使用化學武器或大規模殺傷性武器。我們不會允許任何武器被用以對付平民，或成為復仇和毀滅的工具。」

沙姆解放組織說，把使用化武視為反人類罪行，並將確保所有軍事設施的安全，防止這些設施或武器落入不負責任的人手中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

