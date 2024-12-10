敘利亞變天｜英媒：巴沙爾富可敵國　家族資產或逾數千億港元

敘利亞（Syria）反對派武裝份子12月8日攻入首都大馬士革（Damascus），原總統巴沙爾（Bashar al-Assad）倉皇撤離到俄羅斯。英國媒體9日報道，2000年上台執政的巴沙爾擁有10至15億英鎊（約99至149億港元）的個人財富。報道又引述敘利亞人權組織指，巴沙爾透過對電信、房地產、石油和銀行等行業的投資，旗下資產可能高達450至950億英鎊（約4460至9416億港元）。



俄羅斯政府9日證實向敘利亞前總統巴沙爾提供庇護，並指是由總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）作出的決定。

英國《衛報》同日報道，美國務院2022年向國會提交的報告中，估算阿薩德家族的資產高達16億英鎊（約159億港元）。

2024年12月10日，敘利亞首都大馬士革，敘利亞叛軍宣布他們已經推翻敘利亞的阿薩德政權後，一名清潔工人正將前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的海報從市中心街道上移走，圖為一名男子踩在前總統巴沙爾的海報上。（Reuters）

《每日快報》（Daily Express）同日報道指，阿薩德家族的財富主要隱藏在離岸帳戶和複雜的金融產品中，相信比現時的估算數字高得多。

報道引述敘利亞人權觀察站（Syria Observatory for Human Rights）指，巴沙爾通過對電信、房地產、石油和銀行等行業的投資，其控制的資產可能高達450至950億英鎊（約4460至9416億港元）。

報道指，阿薩德政權通常透過代理人和空殼公司維持對敘利亞最重要行業的控制，確保資產免受國際調查和制裁。

2023年9月23日，時任敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）和夫人阿斯瑪（Asma al-Assad）在中國杭州出席杭州亞運的開幕式。（Reuters）

在巴沙爾匆忙撤離後，他收藏超過40台名車也被人曝光，其中包括價值超過300萬美元（約2,334萬港元）的法拉利F50，還有許多昂貴名車。