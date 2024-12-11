世界宣明會警告：敘利亞政權更替導致流離失所人數激增

敘利亞阿薩德政權被推翻，引發人道需求激增，過去10天有數百名平民因而死亡或受傷，28萬人被迫流離失所，亟需基本援助，但由於持續不安局勢，人道救援面對很大的挑戰和困難。



過去14年的衝突以及每年資源不足以應付持續及龐大的需要下，敘利亞現在政局更形雪上加霜。目前敘利亞有1,670萬人需要援助，佔總人口2,430萬人近70%。另外，在其他地區有1,290萬名敘利亞人和接待他們的人需要人道援助。

最近衝突更令敘利亞西北部有超過28萬人被迫離開家園。

聯合國報告顯示，這些流離失所的家庭居住在擠迫的營地中，基本生活條件有限且情況正在惡化。冬天即將來臨，他們幾乎沒有什麼可以禦寒。

食品短缺情況愈來愈嚴峻，市場難以營運。公共服務和重要設施，尤其是在阿勒頗，包括醫院、發電站和食水供應等，全都受到破壞或中斷。一些設施由於供應和人手短缺而無法運作。

「整體情況令基本服務無法提供。食物、清潔食水和衛生設施等需要最為關鍵，尤其是兒童最受影響。」世界宣明會敘利亞救援項目總監Emmanuel Isch說。

由於衛生條件差，增加水源性疾病的風險。資金短缺令包括阿勒頗在內的城市難以恢復清潔食水供應。資金還需用以支援因性暴力而倖存的婦女和女孩，以及保護兒童，協助他們面對過往曾經歷過的暴力情況。

「衝突升級嚴重破壞了醫療服務。多個醫療設施，包括主流醫院和保健中心受破壞或關閉。醫療設施面臨巨大壓力，許多醫院僅提供緊急服務。此外，衝突、流離失所和基本服務中斷為受影響的人帶來極大心理壓力，尤其是兒童。」Isch續說。在敘利亞西北部，就有超過55萬名兒童面臨心理健康問題的風險。

世界宣明會將繼續評估在迅速變化的局勢中人們的需求，並將透過與當地合作夥伴擴大人道救援工作，以幫助受影響最嚴重的人。

「現在迫切需要提供即時資金來支持受最近敘利亞事件影響的人，特別是那些在衝突環境下成長的兒童。我們必須竭盡全力保護他們，並為他們的未來帶來希望。世界宣明會呼籲各方以和平為先，並將兒童的福祉放在首位。」Isch強調說。

宣明會一直回應敘利亞及鄰近地區持續多年的危機。敘利亞衝突持續至今接近14年，今次因政權更替，令其本來每年資源已不足以應付持續及龐大需要的情況更加雪上加霜，在敘利亞境內及鄰國，逾2,960萬人需要人道援助。宣明會呼籲香港市民慷慨解囊，向受影響的人伸出援手。

https://www.worldvision.org.hk/our-work/syrian-refugee-response