彈劾尹錫悅｜國會議員缺席投票　辦公室收帛事花牌遭淋茄汁｜有片

綜合韓國媒體報道，韓國總統尹錫悅因「戒嚴令風波」12月7日在國會被彈劾，執政人民力量黨採取「拉隊離場」的策略導致彈劾議案無法獲得通過。事後大量韓國民眾遷怒於這些選擇「避席」的國會議員，其中有議員的辦公室收到帛事花牌、被扔雞蛋和淋茄汁，還有大量民眾在辦公室外舉牌抗議，相關影片及照片在社交媒體引起熱議。



韓國網民分享執政人民力量黨議員金宰燮辦公室收帛事花牌、遭扔雞蛋和淋茄汁的影片：

《韓國先驅報》（The Korea Herald）10日報道，執政人民力量黨國會議員集體抵制總統尹錫悅的彈劾投票後，針對他們的抗議活動愈演愈烈。

許多民眾向議員辦公室送帛事花牌，投擲雞蛋和淋茄汁，甚至在議員家門外留下刀子等方式表達他們的憤怒。

據報道，執政人民力量黨議員金宰燮（Kim Jae-sub）的辦公室外9日有大量示威者聚集，門外擺放了帛事花牌，上面有字條寫上：「衷心悼念在彈劾投票中缺席的金在燮議員。有時間玩Instagram，為何缺席投票彈劾？以及「解散人民力量黨吧，叛亂的共謀者。」

與此同時，首爾麻浦區（Mapo-gu）國會議員趙廷訓（Cho Jung-hun）的辦公室也收到一些指控他違背民意的花牌，上面寫道：「叛亂的共謀者！滾出麻浦！」

韓國網民分享國會議員趙廷訓辦公室因缺席彈劾尹錫悅而收到帛事花牌的照片：

據報道，金宰燮議員在缺席投票彈劾尹錫悅後曾向另一名國會議員尹相現（Yoon Sang-hyun）尋求建議，金宰燮表示：「我近來受到嚴厲的批評，我該怎麼辦，兄弟。」尹相現卻回應：「即使人們現在批評你，一年後他們也會忘記並再次投票給你。」這番言論令民眾對金宰燮更為憤怒。

首爾道峰警局其後表示，9日在金宰燮議員的住所外發現一把刀子和支持彈劾標語，針對他的示威抗議再度升級。

報道指，「帛事花牌抗議」（funeral wreath protest）一詞首次在新聞報道中出現是在2006年，當時忠清南道清原市的居民反對開發湖濱公園，並向縣政府寄送帛事花牌。從那時起，這種抗議形式在韓國示威活動中變得越來越鮮豔，民眾利用帛事花牌，特別是用白菊花製成的花牌，來表達對社會不公正現象的失望或譴責。

報道最後提到，有民眾透過貼海報的形式去表達不滿。首爾國立大學一名22歲的學生9日張貼海報，指控國會議員違背民主價值。

海報上寫著：「尹錫悅比民主更有價值嗎？你周六（7日）的行為與共謀叛亂無異，等同向投票讓你當選議員的選民宣戰。」