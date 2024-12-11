合謀性侵千名未成年人　泰國教師判監111年216個月

泰國教師與模特經紀公司老闆合謀誘騙和性侵1000名未成年人，被判坐牢111年又216個月。



《民族報》報道，泰國特別調查局（DSI）星期一（12月9日）說，曼谷一所學校的鄭姓教師（Tee，32歲）在彭世洛府（Phitsanulok）被判刑。法官下令他須支付150萬泰銖（約5萬9685新元）賠償金給一名受害男童，並向男童母親支付65萬泰銖作為賠償。

2024年12月9日，泰國彭世洛省法院對一名性虐待學生的教師判處111年又216個月監禁，並將支付215萬泰銖賠償。（泰國特別調查局網站圖片）

鄭姓教師承認在學校的多個地方性侵兒童，包括他的車子、衛生間和視聽室。

法庭為了保護受害的未成年人，下令媒體不得報道可能洩露他們身份的資料，包括被告的名字。

DSI 早前對一家位於巴吞他尼府（Pathum Thani）的模特兒經紀公司展開調查，這家名為Nene的經紀公司涉嫌誘騙和性侵兒童，結果當局調查發現鄭姓教師涉案，並在今年6月24日逮捕他。

圖為泰國彭世洛省法院審判現場，有關部門人員參與工作。（泰國特別調查局網站圖片）

經紀公司老闆桑卡（Danudet Saengkaew，28歲）今年初承認60多項罪名後，於2月11日被判坐牢121年又223個月，也被令支付210萬泰銖（約8萬3400新元）賠償金給其中八名受害者。

警方調查期間發現，桑卡藏有50多萬張兒童性侵照片，而鄭姓教師曾與他合謀誘騙兒童。有證據表明，受害者可能多達1000人。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

