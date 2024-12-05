泰國洪水氾濫「巨蟒水中狂蠕」恐怖畫面曝光 疑活吞狗狗肚子超腫
撰文：TVBS新聞網
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泰國南部近日進入雨季，多地因暴雨引發洪災；網路上流傳一段影片，顯示一隻巨大的生物漂浮水中，身體還不斷來回抽動，讓許多人看了直呼驚悚。
消息指出，這是一條蟒蛇，被洪水淹死屍體泡水腫脹，才會看起來誇張巨大。
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綜合泰媒和社媒報導，事發地點是北大年府Wang Pla Mo本田汽車展覽中心旁的大水溝，這條巨蟒因淹水死亡，頭部卡在水溝鐵欄，淹沒在洪水中，身體後段則隨着洪水在水中漂揚。
《曼谷郵報》指出，蟒蛇腫脹的腹部顯示牠剛吃過東西，可能是一隻狗。
泰國網友則對此表示，蟒蛇身軀原本不大，是因為不斷被水沖刷，加上蟒蛇皮堅韌，承受的住灌水，蛇身才顯得巨大。也有網友稱，這條巨蟒吃了村民的鴨子，被村民打死。
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2018年12月左右，生活在澳洲的Paul Mock在一場暴風雨後拍到了一個奇觀，生活在當地的巨型海蟾蜍不僅搭上了蟒蛇的順風車，而且蟒蛇還變成了公共汽車（點圖放大瀏覽）：
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