泰國冬蔭功或列人類非物質文化遺產

泰國冬蔭功（Tom Yum Kung，即泰式酸辣蝦湯）有望被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。



據《曼谷郵報》報導，聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會本周在巴拉圭首都亞松森開會，將決定是否把冬蔭功列入人類非物質文化遺產名錄。

泰國文化部長素達萬說，泰國內閣2021年3月23日批准文化部關於將冬蔭功申遺的提案。

她說，這種健康的蝦湯代表了泰國人簡樸和自力更生的生活方式，尤其是那些生活在中平原部地區河流或運河附近的農業社區的居民。

冬蔭功這種健康的蝦湯，代表了泰國人簡樸和自力更生的生活方式。(Getty)

蝦是可從河裏或運河裏捕獲的河鮮，其他主要配料如高良薑（galangal）、香茅、菩提葉、辣椒和青檸，大多數泰國家庭的花園裏皆有栽種。

泰國當局星期五（12月6日）將在曼谷商場EmQuartier舉辦活動，慶祝冬蔭功申遺成功。

除了冬蔭功，聯合國教科文組織已將泰國的四項文化遺產列入人類非物質文化遺產名錄，包括孔面具舞、諾拉舞、泰式按摩和潑水節。

此外，泰國、汶萊、印尼、馬來西亞和新加坡也聯手向聯合國教科文組織申請將傳統服裝卡峇雅（kebaya）列入人類非物質文化遺產名錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

