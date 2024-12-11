韓國戒嚴風波｜《逆權司機》再現？　熱心司機義載民眾去國會示威

韓國總統尹錫悅12月3日晚上宣布戒嚴，後因國會投票推翻而撤回，歷時6小時「史上最短戒嚴令」觸法反對派發動彈劾案。其後有大量民眾連日前往國會外示威抗議，要求尹錫悅下台。有韓國網民在社交媒體分享反對派7日推動彈劾總統議案當日，搭的士前往國會參與示威，但司機表明不收費，事件令人聯想起2017年韓國知名演員宋康昊主演的電影《逆權司機》的情節。



綜合韓國媒體報道，韓國國會7日就彈劾尹錫悅議案表決，大批示威者聚集在國會大樓外要求他下台。

有網民7日在社交媒體分享手機截圖，可見他透過線上支付轉了2.35萬韓元（約128港元）車資，但其後被退回，相信是司機自行取消這筆交易。

韓國一名網民分享截圖，表示的士司機將他送到國會大樓前，2分鐘後取消了他的付款：

另有多名網民表示，當日搭的士前往國會大樓所在地汝矣島（Yeouido），有司機直接關掉的士咪表，到達目的地後不但分文不取，更為乘客鼓勁打氣及送了多個口罩，讓他感到相當鼓舞。

曾創作暢銷小說《一千種藍》的韓國作家千先蘭（Chun Sun-ran），在其Instagram透露她搭的士前往汝矣島時，司機說自己晚一點也會參與示威，千先蘭隨即將在燭光晚會時使用的LED蠟燭送給對方，沒想到司機隨即關掉咪表，表明不收車資。

2017年上映的電影《逆權司機》由韓國影帝宋康昊主演，當時創下1200萬觀眾入場觀看的亮麗成績。

電影根據1980年光州事變的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊強硬鎮壓時，不顧自身安危，協助來自外國的記者及示威民眾將示威消息傳播到國外的驚險過程，近日的戒嚴令風波讓不少韓國國民回想起光州事變及聯想起這部電影。