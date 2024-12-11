韓國戒嚴｜警方就戒嚴風波搜查總統府　金龍顯拘留所內自殺未遂

綜合外媒報導，韓國警方突襲搜查了龍山總統府，但沒有透露更多細節。警方和總統辦公室沒有立即證實這項報告。另據韓聯社報導，韓國警方同時對員警廳、首爾員警廳、國會警衛隊展開扣押搜查。



總統尹錫悅因短暫實施戒嚴而受到叛亂指控的刑事調查，但他尚未被當局逮捕或審問。

圖為金龍顯。（X@ROK_MND）

另外，路透社最新報導，前國防部長金龍顯在拘留中心企圖以內衣自殺未遂。據指，一名監控人員發現他在拘留所的廁所內試圖將秋衣和秋褲上的繩子繫在一起自殺。目前他情況穩定，被安置到保護室。

檢察廳較早前以涉嫌共謀發動內亂及妨礙行使職權，申請逮捕金龍顯。負責審理的法官解釋，基於疑犯的辯解及犯罪的嚴重程度，並有可能毀滅證據，決定應檢察廳申請批出拘捕令。

金龍顯昨早放棄拘捕前審查，並透過律師發表聲明指，戒嚴風波的全部責任由他一人承擔，他請求寬鬆處理涉案的下屬，並再就戒嚴令為國民造成極大不安和不便深表歉意。