敘利亞男囚近40年　57歲終獲反對派釋放茫然呆立原地｜有片

敘利亞（Syria）反對派武裝12月8日攻陷首都大馬士革，巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台。反對派抵達首都前一路進軍攻陷數個城市，並釋放其中監獄囚犯，被囚近40年的阿里（Ali Hassan al-Ali）從城市哈馬一個監獄獲釋，57歲的他出獄時蓬頭垢面，一臉茫然站在原地，似乎不敢相信重獲自由。



綜合英媒報道，早在1986年，曾在黎巴嫩北部就讀大學的阿里遭敘利亞士兵拘捕，當時他才18歲，家人不知他遭當局拘捕，見阿里失蹤後四處搜尋他的蹤迹。弟弟Moammar甚至為此尋遍敘利亞全國，更質問當局，查問阿里的去向，但只得到模糊不清的回應。

隨着敘利亞內亂加劇，在得知哥哥被控煽動政治罪遭拘禁後，Moammar便再難收到有關阿里的訊息。

敘利亞自11月底起迎來翻天覆地的變化，反對派武裝陸續攻陷敘利亞多個城市，並釋放原先遭巴沙爾政府拘禁的監獄囚犯，Moammar通過手機收到面容疑似哥哥阿里的照片，在經過朋友們稱他面容與阿里相似的提示下，最終與57歲的哥哥相認，「他從監獄裏出來已經是個老人了。」

敘利亞變天：圖為在敘利亞城市哈馬一處監獄，57歲阿里獲釋後的圖片（X@Ami Dar）

敘利亞變天：圖為阿里學生時代的照片（X@JerryDaddy65668）

反對派武裝也在攻入首都大馬士革後，釋放更多囚犯，其中也有人逃出監獄後控訴巴沙爾政府用私刑虐待囚犯，甚至有人講述自己原定當天會遭處決。