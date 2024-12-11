敘利亞看守總理：現在是恢復穩定和安寧的時候了

敘利亞過渡政府看守總理巴希爾（Mohammed al-Bashir）表示，現在是國家恢復「穩定和安寧」的時候了。統治敘利亞數十年的阿薩德政權兩天前在反對派武裝的閃電襲擊中倒台。



法新社報導，根據敘利亞反對派武裝星期二（12月10日）發佈的聲明，巴希爾將擔任看守總理至2025年3月1日。

巴希爾獲任命後在首次訪問中告訴卡達半島電視台：「現在是敘利亞人民享有穩定和安寧的時候了。」

2024年12月9日，戈蘭高地，人們圍繞在雕像旁慶祝敘利亞巴沙爾政權倒台。（Reuters）

一名高級成員向美國全國廣播公司（NBC）確認，阿薩德目前在莫斯科。反政府聯盟12月8日攻佔首都大馬士革，終結了阿薩德政權長達50年的殘酷統治。

領導反對派武裝進攻的沙姆解放組織（HTS）領袖朱拉尼宣佈進行權力移交談判，並誓言向前高級官員追究酷刑和戰爭罪行責任。

美國國務卿布林肯呼籲所有國家支持敘利亞的「包容性」政治進程，並表示如果敘利亞政府符合這些標準，美國最終會予以承認。

布林肯說，敘利亞未來的政府應該是「可信、包容、非宗派」的。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

