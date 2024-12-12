FB、IG等平台凌晨全球死機　Meta稱已99%完成修復

Meta屬下Facebook、Instagram 、WhatsApp、Threads等所有平台，於香港時間周四（12月12日）凌晨約2時出現故障。美國廣播公司（ABC）報道， 當登入Facebook時彈出一則訊息：「抱歉，出了點問題。我們正在盡快努力修復這個問題。」據追蹤網絡服務中斷的 DownTracker稱，受影響地區遍及歐洲、亞洲、南美洲和澳洲。



至香港凌晨4時許，有英國網民反映Facebook服務恢復。至清晨6時26分，Meta於社交平台X稱，已99%完成修復，只剩最後一些檢查。並再次向受影響用戶致歉。



追蹤網絡服務中斷的DownDetector顯示，Facebook、Instagram、WhatsApp、Facebook Messenger和Threads上的死機報告，在香港時間凌晨2時左右激增。約在2時07分，關於Facebook故障的舉報，英國有25,807則、美國則有106,401則。

追蹤網絡服務中斷的DownDetector 顯示，報告Facebook死機的數量突然急增。（DownDetector 截圖）

截至2時20分，DownDetector還收到了11,000則有關Facebook Messenger問題的報告，以及70,590份則關Instagram死機的報告，其中78%人指出問題出於應用程式。

此外，Meta的商業產品網頁也中斷，包括Facebook Ads Manager、Instagram Messenger API和WhatsApp Business API都大規模受影響。

圖為2021年10月28日拍攝的照片，顯示Meta旗下平台Facebook、Messenger、Instagram、Whatsapp等標誌。(REUTERS)

Meta 凌晨2時48分曾在社交平台X表示，已獲悉部份用戶在存取應用程式時受到「技術問題」影響， 正致力讓服務盡快恢復正常，並為事件致歉。WhatsApp也在X上發布的另一則訊息指出：「我們正在積極尋找解決方案，並開始看到多數用戶恢復。」