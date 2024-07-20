Microsoft死機｜香港快運推改票退款　保險專家︰接受則不可索償

微軟（Microsoft）系統昨日（19日）全球各地出現故障，香港快運（HK Express）今日（20日）清晨公布，受事件影響，今日將有20個航班需要取消，呼籲相關旅客毋須親赴機場，可在網上免費更改行程或安排退款，並會豁免相關手續費。



不過保險專家提醒，旅客一旦接受香港快運的方案，將失去追討的權利，保險公司會拒絕相關索償。專家又指，旅客可視乎保單的賠償上限，是否高於香港快運提出的方案，以再作決定，「如果你延誤最多賠千五蚊，而你機票係千二蚊，咁梗係揀延誤啦。」



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2024年7月20日，香港快運有20個航班需要取消。（香港快運圖片）

香港快運公布，共有20個航班將繼續取消，因此推出特別票務安排。乘客如需協助，可參閱官網的相關資訊（按此），以聯絡客戶聯繫團隊。特別安排如下︰

．由即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額 。豁免只適用於首次更改。



．乘客亦可選擇全額退款未出發之行程，會豁免相關手續費。退款金額包括票價、附加服務（如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和U-First服務）、燃油附加費及機場稅。



．此項特別豁免適用於以上取消航班。乘客須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內四星期內完成旅程。



．若顧客透過第三方或旅行社訂票，請直接聯絡相關的代理安排更改。



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受影響旅客可嘗試索償延誤及取消行程

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，雖然電腦系統故障的情況罕見，但已購買旅遊保險的旅客，可嘗試向保險公司索償兩項內容，分別是延誤及取消行程。惟他強調，每份保單的條款及保障範圍不同，例如部份超低價的保單，未必可完全彌補旅客損失的費用。

例如延誤行程方面，部份保單由延誤6小時開始，便開始符合保障範圍，但部份則可能列明12小時起。而取消行程方面，則可索償受影響日子內，已付款的住宿及交通等費用，但需要留意賠償金額的上限。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄。（資料圖片）

一旦接受香港快運退款或轉機 則不可保險索償

談到香港快運向受影響旅客提供退款及轉機方案，羅少雄提醒受影響旅客，對保險公司而言，該方案屬於簡單賠償協議，即一旦接受香港快運的方案，受保人將失去追討的權利，保險公司會拒絕相關索償，因此旅客需要慎重作出決定。

大原則嚟講係航空公司有補償，而你又接受嘅話，你就好難問保險公司去索償。因為難聽啲講，你都冇真正損失。 國際專業保險諮詢協會會長羅少雄

7月20日，香港快運清晨公布，將有20個航班需要取消，呼籲相關乘客毋須親赴機場，可在網上免費更改行程或安排退款。（香港快運圖片）

魔鬼藏細節 買旅遊保險有四點需留意

被問到如何選擇最為划算，羅少雄表示需視乎保單的賠償上限，是否高於香港快運提出的方案。「如果你延誤最多賠千五蚊，而你機票係千二蚊，咁梗係揀延誤啦，總之你只能夠揀一份囉。保單寫得好清楚，你睇下邊條數抵啲。」

魔鬼藏在細節，羅少雄提醒，旅客購買旅遊保險前，有四點需要留意，包括承保範圍、賠償上限、條款細節，以及附加保障。他解釋，保險必須列明所有不保障的範圍，例如潛水的深度或行山的高度等，若超出範圍則不獲賠償。「冇理由樣樣嘢寫晒喺度，冇寫一般都會接受索償。」