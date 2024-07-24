Microsoft死機｜黑客發布假CrowdStrike修復檔　遙距盜竊電腦資訊

Microsoft微軟Windows作業系統本月19日在全球多地出現服務故障，香港國際機場及多間超市等大受影響。香港網絡安全事故協調中心（HKCERT） 今日（24日）表示，有黑客發布假冒的CrowdStrike 恢復手冊，用戶下載惡意軟件後，黑客可以遠程進入受感染系統，導致敏感數據洩露、系統崩潰和數據丟失。



機場有電子屏幕出現故障藍屏。（梁鵬威攝）

香港電腦保安事故協調中心表示，不法分子不斷演變其攻擊手法，包括使用假冒的 CrowdStrike 恢復手冊、假冒的補救方案及軟件更新來傳送未識別的惡意軟件，可能導致敏感數據洩露、系統崩潰和數據丟失。

HKCERT 觀察到黑客在此次事件中利用以下攻擊手法來傳播惡意軟件：

假冒修復手冊

一種新的惡意軟件透過包含巨集的 Word 文件傳播。這些文件假裝是 Microsoft 修復指南來欺騙人們打開它們。一旦打開，巨集會激活並開始竊取像密碼這樣的敏感信息。這些被竊取的信息隨後被發送到攻擊者的伺服器。

+ 8

假冒補救方案

通過網絡釣魚網站和假冒的內聯網門戶來散播假冒的 CrowdStrike 熱修復程序。假冒的熱修復程序傳送了一個惡意軟件加載器，然後放置了一個可以被黑客控制的遠程訪問工具在受感染的系統上。

假冒 CrowdStrike 更新

網絡釣魚電子郵件包含一個鏈接，下載一個 ZIP 檔案包含了名為 「Crowdstrike.exe」 的可執行檔。受害人執行後，一個 「數據抹除器」 會被提取到 「%Temp%」 文件夾下並啟動，從而摧毀設備上的數據。

+ 8

HKCERT 呼籲公眾對惡意軟件攻擊提高警惕，建議用戶：

．依從官方網站提供的修復方法進行系統修復（例如由 CrowdStrike 提供的修復方法）

．從可信任來源取得軟件修補程式更新（例如由微軟提供的修復工具）

．打開從互聯網下載的檔案前，先使用防毒軟件進行掃描

．在 IT 裝置遇到技術問題時，應諮詢 IT 專業人員的專業意見

．不應點擊任何不明來歷的連結，包括來自不明電郵內和搜尋引擎的廣告等

．在瀏覽器上設定反釣魚網站功能以助阻擋釣魚攻擊

．使用「CyberDefender 守網者」的「防騙視伏器」，通過檢查電郵地址、網址和IP地址等，來辨識詐騙及網絡陷阱

若公眾遭遇惡意軟件攻擊，HKCERT 建議用戶應該：

．立即斷開網路以防止惡意軟件進一步傳播

．進行全面的系統掃描以識別並刪除任何惡意軟件

．從備份（例如外部硬碟）以還原遺失或受損的資料

．安裝防毒軟件以防範未來的攻擊