FB、IG等平台凌晨死機　Meta稱技術問題正致力恢復

Meta屬下Facebook、Instagram 、WhatsApp、Threads等所有平台，於香港時間周四（12月12日）凌晨約2時出現故障。美國廣播公司（ABC）報道， 當登入Facebook時彈出一則訊息：「抱歉，出了點問題。我們正在盡快努力修復這個問題。」據指出，美國、英國等地均有網民反映死機問題。



Meta 其後在社交平台X表示，已獲悉部份用戶在存取應用程式時受到「技術問題」影響， 正致力讓服務盡快恢復正常，並為事件致歉。



追蹤網絡服務中斷的DownDetector顯示，Facebook、Instagram、WhatsApp、Facebook Messenger和Threads上的死機報告，在香港時間凌晨2時左右激增。

追蹤網絡服務中斷的DownDetector 顯示，報告Facebook死機的數量突然急增。（DownDetector 截圖）

截至2時20分，DownDetector顯示了超過10,500份Facebook無法運行的報告，其中大多數人表示，問題出現在應用程式。DownDetector還收到了11,000個有關Facebook Messenger問題的報告，以及70,590份有關Instagram死機的報告，其中78%人指出問題出於應用程式。