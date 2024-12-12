剛果民主共和國稱不明感染事件或由瘧疾引致

非洲剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）西南部寬果省（Kwango）爆發類似流感的不明疾病疫情，可能是感染瘧疾所致。世界衛生組織（WHO）上周派員調查，指自最初發現的12宗個案中，有10宗檢出瘧疾，會繼續研究當地是否出現疫情。



世衛表示，儘管全球取得了進展，瘧疾仍然是非洲的一個主要威脅。總幹事譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus）週二指，雖然大部份個案檢出瘧疾陽性，但病人或同時患有多種疾病，將進一步收集及檢驗樣本。

剛果民主共和國寬果省其中一個地區，自10月下旬起錄得超過400宗因感染原因未明的疾病，超過70人死亡，大部分患者及死者都是14歲以下兒童。患者主要症狀與流感相似，患者會出現頭痛、咳嗽、呼吸困難和貧血等症狀。

2024年5月27日，瑞士日內瓦，圖為譚德賽出席會議。（Reuters）

民主剛果國家公共衛生研究所所長Dieudonne Mwamba上周表示，這些病徵表明病人有呼吸道疾病，但在沒有明確診斷的情況下，很難知道病因，亦難確定是由病毒還是細菌引發疾病。