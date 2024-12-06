剛果不明疫情至少79死　世衛派專家往當地協助診斷

非洲剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）西南部寬果省（Kwango）爆發類似流感的不明疾病疫情，非洲疾病控制和預防中心（AfricaCDC）12月5日指，至今已有79人喪生，預計最快在6或7日會有化驗結果。世界衛生組織12月6日表示，已派專家前往當地，支持剛果加強偏遠地區疾病診斷工作。



非洲CDC在社交平台公布不明疫情的數據，稱由10月24日至今，寬果省一共錄得376宗個案，當中79人不治。在這批患者中，女患者的比例較多。根據當局的數據，有198人是不足59個月大的兒童，比例佔超過一半，其中有17人喪生。

另外5至9歲則有28人受感染，4人喪生；至於10至14歲、以及15至19歲的群組中就各有1人病歿。

當局指，患者症狀包括頭痛、發熱、呼吸困難和貧血等，據報大多數患者皆未接受治療已病死於家中。

圖為世衛位於瑞士日內瓦的總部外貌。（Reuters）

民主剛果政府緊急派遣流行病學專家前往當地採集樣本，釐清病源。省衛生部長Apollinaire Yumba建議民眾謹慎行事，不要接觸死者屍體，以免受到污染。他呼籲國內和國際合作夥伴提供醫療用品以應對健康危機。