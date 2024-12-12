日本酒廠擬在太空釀製清酒挑戰人類創舉　限量一支賣1億日圓

共同社12日報導，以釀製清酒「獺祭」聞名的日本酒廠旭酒造株式會社宣布，計劃在太空釀造清酒，挑戰人類創舉。該酒廠表示，正在研發太空釀酒設備，把原料的水、米及酵母等裝入專用裝置後，火箭搭載升空。在進入希望號實驗艙後，太空人協助將原料及釀造用水混合，再從地球監控酒精濃度發酵。



旭酒造指，釀造之後會將冷凍的酒帶返地球，限量推出一支100毫升的清酒，售價1億日圓（約500多萬港元）；賣酒的收益將全數捐贈予日本國內的太空開發產業。

酒廠又指，有關計劃的理念是考慮到人類如果移居到月球後，人類仍然需要酒，他們的最終目標是在月球上釀製清酒。

英國廣播公司9月6日報道，日本科學家將「抗輻射奇異球菌」菌株附到國際太空站希望號實驗艙外，發現它可以存活3年。圖為拍攝者在希望號實驗艙內部透過窗戶拍下的外太空情況。（美國太空總署網頁圖片）

據酒廠介紹，三菱重工業公司於2022年提出在太空釀酒的建議，計劃以2025年下半年的發射為目標，並在國際太空站以模擬月面重力的設備，開展釀酒實驗。；目前正開發帶入ISS日本實驗艙「希望號」的釀酒設備。