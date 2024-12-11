日本酒店房價創新高10月平均每晚1138元　因「這些」國家旅客激增

日媒表示，日本10月平均酒店房價為22171日圓（約1138港元），創下最高紀錄，因來自歐美、澳洲和中國等外國旅客和商務旅客增多，抬高酒店房價。



《日本經濟新聞》12月10日報道，房地產數據分析公司科斯塔集團（CoStar Group）旗下的STR公司，對日本約2000間酒店進行調查，發現10月平均每晚房價為22171日圓，高過8月創下紀錄的22047日圓（約1132港元），比2023年10月更是上漲18.3%。

圖為東京東隅櫂會酒店（Tokyo East Side Hotel Kaie）房間。（Trip.com）

日本政府表示，10月共有331.2萬名外國旅客訪日，創下單月新高紀錄。其中美國旅客較12個月前增加31.5%，澳洲旅客則增加45.4%；另外中國旅客也極大地增加。

在東京、大阪及京都等地，外國旅客佔整體住宿旅客的81.2%，是2012年以來最高紀錄，也是2019年新冠疫情後再次突破八成。其中，商務旅行的外國住宿旅客也變多。

報道指，高價酒店數量提高同樣抬高整體酒店住房價格。