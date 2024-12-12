澳洲擬要求大型科企為平台轉載澳媒新聞付費

澳洲政府計劃推出新規，對大型科技公司徵收新稅，但可以通過與澳洲新聞媒體簽訂付費協議來抵消。



綜合路透社和澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲助理財政部長兼金融服務部長瓊斯（Stephen Jones）在星期四（12月12日）的記者會上，宣布這一消息。

1212日，澳洲副財長瓊斯（Stephen Jones）宣布將對Google等大型科技公司徵收新稅，除非他們與澳洲新聞媒體達成付費協議。（網上圖片）

這項新稅計劃旨在鼓勵科技平台與新聞機構達成資助協議，即使Facebook、Google和Tik Tok（抖音海外版）等大型社交平台和搜索引擎並不託管澳洲新聞媒體，也將被迫為後者提供資金。瓊斯說，如果平台和新聞機構之間自願達成任何商業協議，則可以抵消這項稅費。

Facebook母公司Meta的發言人說，這項提案沒有考慮到Meta平台運作的現實情況，尤其沒有考慮到，大多數人並非為了新聞內容才訪問這些平台，「新聞出版商自願選擇在我們的平台上發布內容，是因為他們從中獲得了價值」。

圖為Facebook母公司Meta位於比利時布魯塞爾的logo（Reuters）

Google發言人則說，澳洲政府的決定可能會影響Google與澳洲新聞出版機構的商業交易。

澳洲正在加強對科技巨擘的監管，政府上個月剛剛通過了首個禁止16歲以下未成年人使用社媒的立法。此外，堪培拉還計劃對未能杜絕詐騙的公司處以罰款。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

