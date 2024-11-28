澳洲禁16歲以下兒童用社交媒體　如何驗證年齡成難關　法案存爭議

澳洲國會兩院先後通過法案，要求社交媒體公司禁止16歲以下兒童和青少年使用社交媒體平台，實施日期將在1年以後。法案不無爭議，尤其是如何如何驗證用戶年齡成為難關，選項包括經信用卡驗證、臉部辨識等，但各有利弊。



根據新規定，社交媒體公司若未能阻止兒童和青少年訪問各大社交媒體平台，將被罰款最高4,950萬澳元（約2.5億港元）。社交媒體公司會有12個月時間去配合澳洲政府的要求。

在2年後，當地也會就新政策展開獨立評估。

澳洲總理阿爾巴尼斯2024年3月在墨爾本出席記者會（REUTERS）

社交媒體未來需要核實用戶年齡，不單是新開立帳戶者，也包括現行帳戶者，為社交媒體公司帶來不少麻煩，且要如何核實用戶年齡更成為關注點。

其中一個選項是通過信用卡或扣帳卡，據路透社指，社交媒體公司可以透過與用戶程式商店（App Store）戶口連結的信用卡，核對用戶年齡，澳洲通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）曾稱這是試驗時的測試方法之一。但這方法也會排除一些未有信用卡的16歲以上人士。

另一選項有臉部辨識，當地政府同樣有測試此一方法，但臉部辨識系統仍存在偏差和不準確性，例如一般的商用臉部辨識系統中，對檢測淺膚色男子的錯誤率僅0.8%，但對檢測深膚色女子的錯誤率則可達到近35%。

目前Facebook母公司Meta對澳洲用戶所使用的Yoti系統，在檢測13至16歲青少年的年齡時，平均會有近2年的偏差。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

在通過的最終法案中，澳洲政府也在原本方案加進額外修改，包括指科企不能收集政府頒發的身份證明作為確認某人年齡的唯一手段，例如是護照、駕駛執照，但若已向用戶提供其他替代的核實年齡方法，則可以收集政府頒發的身份證明。

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

這個法案引發的爭議，還包括哪些社交媒體平台列入限制範圍、會否損害兒童的權利等，但調查機構YouGov於26日公布的調查則顯示，77%澳洲人支持禁令，高於8月調查的61%。

除了當地執政黨支持法案外，主要在野黨也指若然政府沒有行動，一旦在野黨贏得選舉，也會採取同樣做法。