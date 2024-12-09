澳洲與瑙魯簽署里程碑式安全條約

澳洲和太平洋島國瑙魯（Nauru，又譯諾魯）簽署安全條約，以制衡中國日益增長的地區影響力。



法新社報導，澳洲和瑙魯星期一（12月9日）宣佈一項具有里程碑意義的安全條約。根據條約，瑙魯在簽署任何其他有關海事安全、國防和警務的雙邊協定之前，必須先徵得澳洲的同意。如果其他國家希望就瑙魯的港口、機場或銀行部門達成協議，瑙魯也必須與澳洲協商。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和瑙魯總統阿迪昂在聯合媒體簡報會上說，新協議旨在防止第三國出於安全目的進入瑙魯的關鍵基礎設施，這項條約將使太平洋地區更加強大、更加安全。「我們鄰國的經濟穩定有利於我們整個地區。」

阿爾巴尼斯說：「（這項協議）將加強瑙魯的長期穩定和經濟活力。建立一個和平、安全和經濟具有韌性的太平洋地區，符合澳洲的切身利益，我們共同將這個地區稱為家園。」

他表明，澳洲將繼續作為瑙魯的主要安全合作夥伴，並承諾提供新的投資，支援瑙魯的警務和國家安全需求。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交，圖為當地建築物（FB@The Government of the Republic of Nauru）

瑙魯將獲得6400萬美元（約4.98億港元）的直接預算支援，以及另外2500萬美元（約1.95億港元）用於加強警力。阿迪昂（David Adeang）說，這項條約對於加強經濟、增進瑙澳共同安全和應對嚴峻挑戰至關重要。

「我們感謝澳洲在我們努力應對獨特的發展挑戰，同時繼續實現經濟多元化、探索創新機會，以及維護本地區和平與穩定的過程中，給予堅定支持。」

根據條約，澳洲還承諾保持瑙魯的銀行服務。

多年來，西方銀行以政治動盪、利潤微薄和經營成本高昂等因素為由，關閉在瑙魯的分支機搆。早前報導稱，美國和澳洲對西方銀行撤離和中國可能在當地拓展影響力感到擔憂。

瑙魯今年1月宣佈與台灣當局斷交，恢復與中國大陸的外交關係。中國銀行此前對進駐太平洋島國表示興趣。

瑙魯人口僅有1萬2500人，是世界上最小的國家之一，大陸面積僅為20平方公里。世界銀行最近的評估報告稱，瑙魯非常容易受到海平面上升的影響，失業率和健康問題都很嚴重。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

