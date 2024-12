澳洲與瑙魯簽署里程碑式安全條約

澳洲和太平洋島國瑙魯(Nauru,又譯諾魯)簽署安全條約,以制衡中國日益增長的地區影響力。



法新社報導,澳洲和瑙魯星期一(12月9日)宣佈一項具有里程碑意義的安全條約。根據條約,瑙魯在簽署任何其他有關海事安全、國防和警務的雙邊協定之前,必須先徵得澳洲的同意。如果其他國家希望就瑙魯的港口、機場或銀行部門達成協議,瑙魯也必須與澳洲協商。

澳洲總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)和瑙魯總統阿迪昂在聯合媒體簡報會上說,新協議旨在防止第三國出於安全目的進入瑙魯的關鍵基礎設施,這項條約將使太平洋地區更加強大、更加安全。「我們鄰國的經濟穩定有利於我們整個地區。」

阿爾巴尼斯說:「(這項協議)將加強瑙魯的長期穩定和經濟活力。建立一個和平、安全和經濟具有韌性的太平洋地區,符合澳洲的切身利益,我們共同將這個地區稱為家園。」

他表明,澳洲將繼續作為瑙魯的主要安全合作夥伴,並承諾提供新的投資,支援瑙魯的警務和國家安全需求。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交,圖為當地建築物(FB@The Government of the Republic of Nauru)