韓國總統彈劾2.0｜誓言戰鬥到最後　尹錫悅為自己啟動死亡倒數

12月12日上午，尹錫悅第二次就上周的「六小時戒嚴」發言。跟此前不足兩分鐘的簡短道歉講話不同，這一次尹錫悅充滿戰意，聲言自己宣布戒嚴令並非要癱瘓國會，合乎憲法，只是為了警告反對派停止「反國家惡行」，並大肆攻擊反對派處處阻礙他施政才是擾亂憲政的「立法獨裁」，更稱反對派將其戒嚴令視為叛國是虛假宣傳，是為了避免官司纏身的反對派領袖被定罪，才以此為藉口來彈劾總統，希望提前大選。

尹錫悅表明，他不會逃避戒嚴令的法律或政治責任，但他將會戰鬥到最後一刻。他將自己包裝成代表人民的英雄人物，聲言「不會背叛選出他的人民意志」，暗示本年4月由反對派大勝的國會選舉結果可信度成疑，並懇求人們相信他對韓國人民的忠誠。

在尹錫悅發表講話之前，上個周末「彈劾1.0」投票之際反對彈劾、主張安排尹錫悅有序提前卸任的國民力量黨魁韓東勳已表明尹錫悅並無辭職之意，唯一有效手段就是通過尹錫悅的彈劾，呼籲國民力量黨將彈劾定為該黨的路線。

12月12日，支持彈劾尹錫悅的示威者在首爾街頭推着一個示威道具，其中尹錫悅人像被困於鐵籠中。（Reuters）

在尹錫悅發表講話之後，韓東勳也批評其說法不反映現實，實際上就是承認發動內亂，再次呼籲黨友支持彈劾，並召開緊急會議將尹錫悅踢出黨。

同一天，一位擺明車馬自稱「挺尹」的議員權性東獲選為國民力量的黨鞭。權性東表明，目前國民力量的立場是反對彈劾，但他將會召開黨大會去決定是否要改變這個立場。他補充稱，需要該黨三分之二議員支持，才會改變反對彈劾的立場。

目前，控制國位多數的在野共同民主黨已經決定會在12月14日再次就總統彈劾案進行投票，將剛好在一周前（12月7日）的第一次彈劾投票重演一次－－在「彈劾1.0」之時，大批支持彈劾的民眾上街包圍國會，但國民力量108位議員當中有105位都集體缺席投票，導致票數不足彈劾總統的國會三分之二門檻（全體300席中的至少200席）。

國民力量黨魁韓東勳12月12日改變立場，呼籲黨人支持彈劾。（Reuters）

在國民力量還未有改變反彈劾立場之前，又有多一位國民力量議員表示會支持彈劾。根據韓國YTN新聞台的統計，已表示支持彈劾的執政黨議員人數增加至7位。由於反對派擁有國會192席，只要有最少8位國民力量議員倒戈，尹錫悅的彈劾案將會獲得通過。

從現在的情況來看，尹錫悅「彈劾2.0」通過的機會遠比1.0的時候為高。

回顧7日「彈劾1.0」投票之前的尹錫悅演說，當時他只簡單講了不足兩分鐘，兩度為其戒嚴令引起公眾憂慮和不安向人民道歉，也表明會將政務交到國民力量和政府手中，沒有批評反對派，也沒有試圖為其宣布戒嚴的決定辯護。

然而，尹錫悅今天的態度卻完全不一樣。尹錫悅一講就講了差不多半個小時，對反對派的批評比他宣布戒嚴的時候更為誇張，指責他們不承認總統選舉結果、癱瘓總統治國的能力、濫用彈劾（按：針對其他官員）、毀壞自由民主憲政秩序、破壞國家安全、「反國家」、「立法獨裁」、「立法暴力」……

12月12日，示威民眾向總統辦公室進發。此前一天，警方試圖搜查總統辦公室，尋找戒嚴令相關的證據，但與總統安全人員對峙，最終未能入內只獲極少材料。（Reuters）

他指控反對派特別針對調查他們的審計和檢控官員提出彈劾；27次提出任命特別檢察官的法案；面對中國籍人士以無人機拍攝美軍航母、朝鮮包括核、飛彈、GPS干擾等各種求脅，也試圖放寬國家安全規管；阻礙檢控部門工作；扣減核能預算……

同時，他也提到一宗朝鮮針對國家選舉委員會的黑客攻擊，指選舉當局拒絕全面與安全部門合作去進行針對其系統的檢查，反問「人們怎能相信選舉結果」，其後更特別點出2024年4月的國會大選。

尹錫悅也為自己宣布戒嚴的決定作出長篇辯護。他稱其決定並非要破壞憲政秩序，而是想透過戒嚴告訴人們國家正陷危機，以及反對派阻礙施政的行為。為了證明他無意阻止國會開會，他指要落實戒嚴需要數萬軍人，但他只派出少於300名軍官到國會，而且他也選擇了在工作天宣布戒嚴，而非國會議員更難聚集的周末，同時他也沒有中斷國會的水電供應、沒有限制廣播傳輸。最終，在國會投票通過解除戒嚴之後，他也沒有拒絕接受。

他聲言，軍隊只在國會逗留了一兩個小時，反問世界上有「有兩小時內戰這樣的事情嗎？」

韓國總統尹錫悅12月7日早上發表簡短講話，就戒嚴令向全國致歉，但他沒交代自己的去向。（REUTERS）

根據Realmeter在12日公布的民調，有74.8%韓國受訪者認為尹錫悅應該立即下台或被彈劾，停止履行職務。在這樣的民情之下，尹錫悅的強硬發言大概只會激化人民對他的不滿，導致14日「彈劾2.0」的街頭壓力聲勢更大。

如今事態發展的因果關係，有兩種可能性。一是尹錫悅堅持不願配合國民力量讓他有序提前下台的要求，因此「主動出擊」發表強硬言論，堅持「戰鬥到最後一刻」，因此引致韓東勳要公開轉軚呼籲支持彈劾。

箇中邏輯是：如果總統提早下台，60日內就要提前大選，如今共同民主黨領袖李在明民望超過五成，幾乎一選即贏；但李在明如今官司纏身，未來半年有可能會遇上終審判決，導致他失去參選資格；因此，國民力量的盤算就是先拖延時間，等李在明真的不能參選之後，才跟尹錫悅切割，這樣就可以同時達成「阻止李在明上台」和「與如今已變成政治毒藥的尹錫悅割席」的兩個目標。

2024年12月4日，韓國在野共同民主黨領袖李在明出席在首爾舉行的集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

如今尹錫悅堅決不退，就是要國民力量在兩者之間作出艱難抉擇：到底是「李在明上台」，還是「綑綁尹錫悅」對國民力量的損害較大？韓東勳的表態，顯示出他認為「綑綁尹錫悅」比「李在明上台」更嚴重，但包括新黨鞭權性東在內的「親尹派」未必認同。

第二個可能性是，在民意壓力和部份黨員公開倒戈之際，韓東勳已經知道國民力量無力拖延，只好先行提出支持彈劾（按：韓東勳自己也是右翼的下屆總統熱門人選）。於是，尹錫悅只好由軟轉硬，試圖直接同人民喊話，作出最後的政治掙扎。

但無論何者為因、何者為果，尹錫悅再次將自己描述成對抗「立法獨裁」的人民英雄，甚至把特朗普（Donald Trump）質疑選舉公正的把戲也借來一用，突顯出他的自我認知跟一般人對他的印象依然有極大落差。

本來，國民力量的「拖延」策略確實給予尹錫悅「一線生機」。雖然他失權、下台厄運難逃，但有序卸任的安排至少給他一個體面結束政治生涯的機會，而且隨着時間流逝，人們對於戒嚴的憤怒將逐漸消減，下任政府對尹錫悅的追究也許會少幾分熱心、多幾分仁慈。

然而，此刻他擺出強硬不屈、拒不認錯的姿態，可算是自掘墳墓，為自己的任期提前啟動了死亡倒數。