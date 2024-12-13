韓國戒嚴風波打擊旅遊業 遊客退訂人數增 市長強調：首爾很安全
撰文：聯合早報
出版：更新：
路透社12月12日報道，韓國政局持續動盪，當地旅遊和酒店業者正在關注政治危機可能帶來的影響。
首爾市長吳世勛11日說，韓國緊急戒嚴事件引發的安全問題可能會打擊旅遊業，一些外國遊客已取消或縮短行程。吳世勛當天在新聞發布會上以英語、華語和日語對媒體表示，將採取一系列措施保證遊客安全，並強調：「首爾很安全。」
報道稱，儘管局勢已大致恢復平靜，但大規模的示威活動仍在持續。旅遊和酒店業者透露，有一少部份外國遊客取消預訂，一些則詢問如果情況發生變化，他們是否可以退出行程。
韓國正在通過韓劇等文化輸出和軟實力提升形象，希望到2027年，能把每年赴韓國的旅客人次提升近一倍至3,000萬人。
不過，韓國會展協會負責人說，如果政治危機持續到2025年初，會議、會展與獎勵旅遊（MICE）等行業也可能受影響。
雅高酒店集團（Accor）向路透社反映，自即韓國總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴以來，預訂取消率略有上升，比11月份高出約5%；韓國觀光公社則說，明年上半年的預訂量已大幅下降。
一間旅行社透露，由於有旅客取消預訂，首爾原本已經客滿的一些酒店目前又空出房間。有些酒店甚至降低房價，並提供特別優惠來吸引更多預訂。
首爾江南區一間整形診所也說，有外國客戶在戒嚴事件發生後取消預訂。雖然目前取消的人數不多，但若緊張局勢持續，這可能會影響到訪的外國旅客人數。
風險諮詢公司Control Risks負責人Andrew Gilholm說，如果韓國可以通過重新選舉解決目前的政治危機，實際影響預計不會那麼嚴重。
本文獲《聯合早報》授權轉載
韓國戒嚴風波 民眾湧總統官邸示威 突破警戒線高喊口號韓國示威者撐彈劾 撕巨型執政黨議員頭像布條 改歌詞抗議尹錫悅韓國親尹錫悅派議員當選執政黨黨鞭 稱開會討論黨對彈劾立場韓國在野黨再提交彈劾尹錫悅議案 執政黨增至7人表態支持｜最新