韓國戒嚴風波打擊旅遊業　遊客退訂人數增　市長強調：首爾很安全

路透社12月12日報道，韓國政局持續動盪，當地旅遊和酒店業者正在關注政治危機可能帶來的影響。



首爾市長吳世勛11日說，韓國緊急戒嚴事件引發的安全問題可能會打擊旅遊業，一些外國遊客已取消或縮短行程。吳世勛當天在新聞發布會上以英語、華語和日語對媒體表示，將採取一系列措施保證遊客安全，並強調：「首爾很安全。」

2024年12月12日，韓國示威民眾湧到總統府外集會，呼籲彈劾總統尹錫悅，期間與警察發生推撞（REUTERS）

報道稱，儘管局勢已大致恢復平靜，但大規模的示威活動仍在持續。旅遊和酒店業者透露，有一少部份外國遊客取消預訂，一些則詢問如果情況發生變化，他們是否可以退出行程。

韓國正在通過韓劇等文化輸出和軟實力提升形象，希望到2027年，能把每年赴韓國的旅客人次提升近一倍至3,000萬人。

不過，韓國會展協會負責人說，如果政治危機持續到2025年初，會議、會展與獎勵旅遊（MICE）等行業也可能受影響。

雅高酒店集團（Accor）向路透社反映，自即韓國總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴以來，預訂取消率略有上升，比11月份高出約5%；韓國觀光公社則說，明年上半年的預訂量已大幅下降。

韓國戒嚴風波：2024年12月12日，示威民眾湧到總統府外集會，與警察發生推撞（REUTERS）

一間旅行社透露，由於有旅客取消預訂，首爾原本已經客滿的一些酒店目前又空出房間。有些酒店甚至降低房價，並提供特別優惠來吸引更多預訂。

首爾江南區一間整形診所也說，有外國客戶在戒嚴事件發生後取消預訂。雖然目前取消的人數不多，但若緊張局勢持續，這可能會影響到訪的外國旅客人數。

風險諮詢公司Control Risks負責人Andrew Gilholm說，如果韓國可以通過重新選舉解決目前的政治危機，實際影響預計不會那麼嚴重。

本文獲《聯合早報》授權轉載

