G7稱支持敘利亞過渡至具包容性政府　籲「各勢力」尊重敘方主權

七國集團（G7）在巴沙爾政府倒台後，於12月12日發聲明表示，它們準備支持敘利亞過渡成為一個可信、包容和非宗派的政府。



路透社12日報道，七國集團強調，敘利亞政治過渡進程必須尊重法治、保障普遍人權，包括婦女權利、保護所有敘利亞人，包括宗教少數群體和少數族群，確保透明度和問責制。

2017年5月26日，在意大利西西里（Sicily）舉行的七國集團（G7）峰會開始之前，G7國家旗幟以及歐盟的旗幟矗立在當地古老圓形劇場的舞台上。（Reuters）

七國集團補充稱，倘過渡進程與由此過程產生的新政府支持上述標準，G7將全力支持未來的敘利亞政府。

七國集團在聲明中也呼籲，「各勢力」（all parties）應維護敘利亞的領土完整和國家統一，並尊重其獨立和主權。

圖為2024年12月12日，人們在敘利亞首都大馬士革參與社運人士哈馬達（Mazen al-Hamada）的葬禮。部份人抬着裝有哈馬達屍體的棺材，也有人在鏡頭前舉起V字手勢。（Reuters）

自巴沙爾政府倒台後，以色列趁機對敘利亞發動大規模襲擊，稱已對敘利亞境內的480個關鍵軍事目標發動襲擊，估計已破壞巴沙爾政權80%的軍力，遭國際批評以方違反國際法，侵犯到敘利亞的主權。

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）12日表示，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對最近發生大規模侵犯敘利亞主權和領土完整的行為深表關切，尤其是以色列對敘方多個地點進行數百次空襲的軍事行動。