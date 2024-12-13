G7稱支持敘利亞過渡至具包容性政府 籲「各勢力」尊重敘方主權
撰文：劉耀洋
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七國集團（G7）在巴沙爾政府倒台後，於12月12日發聲明表示，它們準備支持敘利亞過渡成為一個可信、包容和非宗派的政府。
路透社12日報道，七國集團強調，敘利亞政治過渡進程必須尊重法治、保障普遍人權，包括婦女權利、保護所有敘利亞人，包括宗教少數群體和少數族群，確保透明度和問責制。
七國集團補充稱，倘過渡進程與由此過程產生的新政府支持上述標準，G7將全力支持未來的敘利亞政府。
七國集團在聲明中也呼籲，「各勢力」（all parties）應維護敘利亞的領土完整和國家統一，並尊重其獨立和主權。
自巴沙爾政府倒台後，以色列趁機對敘利亞發動大規模襲擊，稱已對敘利亞境內的480個關鍵軍事目標發動襲擊，估計已破壞巴沙爾政權80%的軍力，遭國際批評以方違反國際法，侵犯到敘利亞的主權。
聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）12日表示，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對最近發生大規模侵犯敘利亞主權和領土完整的行為深表關切，尤其是以色列對敘方多個地點進行數百次空襲的軍事行動。
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