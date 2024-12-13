特朗普《時代》專訪：將與小羅拔甘迺迪討論終止兒童疫苗接種計劃

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）當選《時代》雜誌年度人物，12月12日出版的《時代》刊出其專訪。過去曾暗示自閉症可能與疫苗有關的特朗普稱，將與其提名出任的衛生及公共服務部（HHS）部長的小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）討論終止兒童疫苗接種計劃。



暗示與兒童自閉症有關

特朗普在11月25日進行的採訪中被問到，如果小羅拔甘迺迪決定結束兒童疫苗接種計劃，他是否會簽字時，特朗普透露，「我們將進行一場大討論。自閉症發病率處於一個沒人相信有此可能的水平。如果你看正在發生的事情，（會看到）有一些原因造成」。

當進一步問他是否認為兒童自閉症與疫苗有關時，特朗普則否認，強調要聽取小羅拔甘迺迪的意見。他又稱，「我想看看這些數字。當我們正在進行的研究結束時，我們將知道什麼是好的，什麼是不好的」。

特朗普又強調，小羅拔甘迺迪並不反對所有疫苗接種，但可能反對某些疫苗。

2024年12月12日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）當選《時代》雜誌年度人物，前赴紐約證券交易所（NYSE）敲響開盤鐘，小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）亦前往交易所參與。（Reuters）

FDA前局長憂造成公共衛生危機

路透社指出，有關疫苗導致自閉症的說法，大多數可追溯到1998年發表在醫學雜誌《刺針》（The Lancet），但後來撤回的一項研究，該篇由英國醫生Andrew Wakefield撰寫的論文受到廣泛質疑。

包括2014年一項涉及超過120萬名兒童數據分析的研究發現，疫苗與自閉症之間沒有關聯。

美國食品和藥物管理局（FDA）前局長、藥廠輝瑞（Pfizer）董事會成員Scott Gottlieb表示，如果終止強制接種疫苗，將導致生命陷入流失風險。他指出，較低的疫苗接種率，可能會令麻疹等已幾乎消失的疾病重新爆發。他上個月曾警告，兒童每1,000宗麻疹病例中，就會有1人死亡，「而我們這個國家並不擅長診斷和治療麻疹」。