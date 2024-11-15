特朗普班底｜帶來地震的人？小羅伯特甘迺迪掌管衛生　昔質疑疫苗

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）陸續公布新政府人事安排，11月14日宣布將提名小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生部長，在選戰中，小羅伯特甘迺迪表態支持特朗普，又曾發起「讓美國再次健康」倡議運動，但他掌管衛生部引來不少質疑聲音，原因包括他是疫苗懷疑論者。



在這次美國大選中，甘迺迪家族出身、曾是民主黨人的小羅伯特甘迺迪本來以獨立身份參選，至2024年8月他決定退選，轉為支持特朗普，成為特朗普當選的「功臣」之一。

↓ 特朗普公布提名小羅伯特甘迺迪出任衛生部長 ↓

小羅伯特甘迺迪如今獲提名擔任衛生部長，但美媒《政治報》（Politico）指，他是可能會給美國公共衛生界帶來地震的人，包括在食品添加劑、農藥、疫苗等領域。

他曾推出「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）倡議運動，當中大力批評美國食品和藥物管理局（FDA）旗下的食品營養部門，認為他們「要走」，指「他們沒有做好自己的工作。他們沒有保護我們的孩子。」

2024年11月1日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在美國威斯康星州密爾沃基出席支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選活動。（Reuters）

他呼籲禁止數百種食品添加劑和化學物，提倡從學校午餐中剔除加工食品。

他也是疫苗懷疑論者，曾經主張疫苗與自閉症有關，在疫情期間，他也反對州政府和聯邦政府的防疫限制。

本身是心胸肺外科醫生的共和黨眾議員Larry Bucshon認為「他（小羅伯特甘迺迪）可以擔任顧問角色，但他不應該擔任官員角色。」這位議員又指「他對疫苗接種的看法尤其不是主流，從來都不是。」