特朗普發言人證實邀請習近平出席1月美國總統就職典禮

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息報道，總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經邀請國家主席習近平，2025年1月20日前往美國出席總統就職典禮。特朗普發言人萊維特（Karoline Leavitt）12月12日證實消息。在北京，中國外交部稱沒有可發布的消息。



萊維特12日稱，特朗普已邀請習近平及其他國家領導人前往美國華盛頓出席總統就職典禮。對於習近平是否有回應，萊維特稱，結果待定。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日較早前表示，美方未向俄羅斯總統普京發出參加特朗普就職典禮的邀請函。

報道指，特朗普是在上月初、即剛得悉大選結果後已經作出邀請，惟未知習近平是否已經接受邀請。中國駐美大使館暫時未有回應。

2024年9月27日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在北馬其頓舉行的新聞發布會上講話。（Reuters）

特朗普亦計劃邀請與他關係良好的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）出席就職典禮，但消息指歐爾班仍在考慮中。