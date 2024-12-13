特朗普《時代》專訪：反對烏克蘭用美導彈襲俄 不相信內塔尼亞胡
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）當選《時代》雜誌年度人物，12月12日出版的《時代》刊出其專訪。特朗普表示，不會放棄烏克蘭，因為美國對基輔的支持將成為結束戰爭的關鍵槓桿；但對於烏克蘭利用美國提供的導彈打擊俄羅斯，他則「非常強烈反對」。
特朗普又稱，相信中東戰爭將會得到解決。當被問到是否相信以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），他以「我不信任任何人」回應。
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特朗普在11月25日進行的採訪中表示，「我非常強烈反對向俄羅斯發射數百英里的導彈，太瘋狂了」；「我們為什麼要這麼做？我們只是讓這場戰爭升級並使其變得更糟。不應該允許這樣做」。
他強調，希望俄烏達成協議，而要達成協議的唯一方法，就是不放棄烏克蘭。
另外，特朗普表示，相信中東戰爭將會得到解決。雖然他認為中東問題比俄烏戰爭複雜，「但我認為它更容易解決」。他表示，不僅支持兩國解決方案，也支持任何能帶來持久和平的方案。
當被問及內塔尼亞胡有否向他保證將結束加沙戰爭時，特朗普予以否定，但稱「我相信他知道我希望一切結束」；「我不希望任何一方的人被殺，這包括俄羅斯、烏克蘭、巴勒斯坦人和以色列人」。
當被問及是否信任內塔尼亞胡時，特朗普說：「我不信任任何人。」
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