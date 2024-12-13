澳洲市議會憂近親繁殖擬對14獼猴絕育　市長：未來以最高標準照顧

澳洲朗塞斯頓市（Launceston）的議員們本周四（12日）以10比1的投票決定當地一群雄性日本獼猴的命運。由於近親繁殖的問題，這些猴子將在未來兩年內被絕育，這些在當地居住了四十年的猴子將在25至30年間陸續消失。



英國《衛報》報道，獼猴由日本姐妹城市池田市1980年送予，朗塞斯頓市（Launceston）當時以10隻小袋鼠換來10隻日本獼猴，如今城市公園已有26隻猴子，但它們之間缺乏遺傳多樣性。有警告指，持續繁殖會導致活動空間過於擁擠，對猴子的健康和福祉產生負面影響。獸醫認為最好的辦法是對雄性猴子進行絕育。

根據澳洲《環境保護和生物多樣性保護法》規定，日本獼猴不適合活體進口，因此當地無法直接引入新的猴子。而南澳洲雖然尚有兩隻日本獼猴，但市議員不贊成跨州運輸，最終於以10比1的投票結果通過絕育方案。

曾研究圈養靈長類動物20年的動物學家Graeme Crook表示，絕育可能導致獼猴群內部關係緊張：「你阻止了自然行為，這可能會導致各種心理問題，」他說，「有些母猴非常想要孩子，卻無法如願，於是會綁架其他猴寶寶——諸如此類的事情時有發生。」

市長Matthew Garwood稱，這是一個很艱難的決定，但是以猴子的福利為優先考慮而做出：「我們知道朗塞斯頓社區非常關心城市公園猴群的福利......由於無法引入新的基因庫，而且猴群的健康和福利受到嚴重影響，我們必須開始考慮猴群的未來。」他補充指：「這些猴子在未來幾十年內仍將與我們同在，我們將繼續以最高標準照顧它們。」

Garwood表示，他會寫信給池田市市長解釋這一決定。