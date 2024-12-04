澳洲悉尼港口海水驚現詭異血紅色　政府疑因熒光素導致｜有片

澳洲悉尼一個港口12月2日下午出現鮮紅色海水，猶如「鮮血」嚇壞遊客和路人，當地部門目前表示原因不明，正在派人調查事件；有議員則猜測有可能是螢光素導致的。



《每日郵報》報道，悉尼基里比利米爾森公園（Milson Park）附近海港出現了血紅色的海水，引發居民驚恐。當地議會和新南威爾斯州環境保護局（EPA）展開了調查，但仍未確定海水變紅原因。

北悉尼議會發言人推測，可能是水管工染料（又稱排水追蹤染料或螢光素）導致的，水管工用它來檢測排水溝或管道中的水流，或追蹤洩漏。發言人稱螢光素毒性低，但即使少量也能具有高可見度，應盡量減少使用，以免造成恐慌。

悉尼過去也曾發生類似的情況，如2012年悉尼附近海灘就因被夜光藻沖刷而變成紅色，今年9月25日，悉尼基里比利另一處海灣也有海水變成螢光綠色。