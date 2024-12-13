跟機Meta亞馬遜　OpenAI創辦人Sam Altman傳向特朗普就職基金捐錢

社交媒體Facebook母公司Meta和亞馬遜（Amazon）宣布向候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職基金捐贈100萬美元（約777.5萬港元）後，美媒引述消息指，OpenAI創辦人奧爾特曼（Sam Altman）也向特朗普的就職基金捐贈100萬美元。



根據霍士新聞，奧爾特曼的捐款與其他科技業領袖的捐款一致，旨在支持即將上任的政府維持美國在人工智能（AI）領域的領先地位。

報道指，奧爾特曼計劃以個人名義拿出這100萬美元，而非直接由OpenAI捐贈。

Meta於12月11日表示向特朗普就職基金捐贈100萬美元。特朗普當選前曾稱若再次當選總統，將把Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）送進監獄。有分析指，這筆捐款可能標誌着朱克伯格試圖緩和兩人之間的緊張局勢。

亞馬遜12日也加入Meta的行列，證實將向特朗普就職基金捐100萬美元。