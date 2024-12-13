特朗普邀習近平出席就職禮　美媒：中方將派高層代表團出席

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的發言人萊維特（Karoline Leavitt ）證實，已經邀請中國國家主席習近平，2025年1月20日前往美國出席總統就職典禮。美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士指，預料中方將會派出由高層官員組成的代表團，代表習近平出席就職禮。



路透社12月13日報道，即將擔任白宮新聞秘書的萊維特接受霍士新聞訪問時表示，有關邀請是特朗普嘗試與各國領導人進行公開對話的例子，被邀國家不限於美國的盟友，亦包括美國的競爭對手。

隨着中國正逐漸實現全面崛起，中美在經貿、科技、軍事等多個領域展開激烈博弈，兩國關係的走向備受全球矚目。圖為2019年6月29日，美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平在日本大阪舉行會晤。（Reuters）

萊維特指出，特朗普在首個總統任期內經已這樣做，並受到很多批評，但同時帶來世界和平。特朗普願意與任何人交談，並且永遠將美國利益放在第一位。萊維特被問到習近平是否接受邀請時指尚待確定。她又說，其他外國領導人亦獲邀出席就職禮，但未有透露詳情。

特朗普12日獲選為美國《時代》雜誌（Time）的「年度風雲人物」（Time's Person of the Year）。他同日還前往紐約，為紐約證券交易所敲開盤鐘。他回應現場記者提問時表示，已邀請很多偉大人物出席就職禮，而他們全部接受邀請。記者其後問到是否包括習近平，特朗普並沒有正面回應，只是說兩人關係非常好。

2024年12月12日，美國當選總統特朗普前往紐約為紐交所開盤敲鐘。（Reuters）

中國駐美大使館暫時未有回應。在北京，外交部發言人毛寧12日在記者會被問到特朗普是否邀請習近平出席就職禮時表示，目前沒有可公布的消息。

另外，俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）並未收到出席特朗普就職典禮的邀請。