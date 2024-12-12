朱克伯格據報向特朗普就職基金捐100萬美元

社交媒體Facebook母公司Meta於12月11日表示，已向候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職基金捐贈100萬美元（約777.5萬港元）。公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）旨在與特朗普緩和一度緊張的關係。



據華爾街日報及CBS報導，此前特朗普稱若再次當選總統，將把朱克伯格送進監獄。朱克伯格則在特朗普遇刺倖免後反讚他「很霸氣」。

報道提及，朱克伯格11月曾與特朗普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）共進晚餐。當時，朱克伯格向特朗普展示Meta最新的「Orion」AR眼鏡。

2024年12月7日，候任總統特朗普在法國巴黎英國駐法大使館會見英國威廉王子。 （Getty Images）

兩人此前多有不和，朱克伯格2017年批評過特朗普的移民政策；2021年黨特朗普支持者大鬧國會大廈，社交平台Facebook就禁止特朗普發文，隨後更將他從 Facebook 上刪除。但在特朗普贏下大選並掌控國會後，這位科技巨擘又開始向他示好。

有分析指，矽谷一直對特朗普第二屆政府可能給予的待遇感到不安，而這筆捐款可能標誌着朱克伯格試圖緩和這些緊張局勢。