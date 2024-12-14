韓國示威者無懼嚴寒　撐彈劾尹錫悅集會成KPOP神曲演唱會｜多片

韓國戒嚴風波後，四面楚歌的總統尹錫悅依然拒絕下台。首爾連日來晚上都有示威者在國會大樓外舉行大型集會，大量民眾無懼攝氏0度以下的氣溫，在凜冽的街道揮動螢光棒，起勁地唱着如APT.和Crooked等大熱KPOP歌曲，場面令人動容。



12月9日，大量韓國民眾在韓國會大樓外聚集，唱着大熱神曲《APT.》：

12月9日，有網民分享大量韓國民眾在國會大樓外唱着G-Dragon的《Crooked》和Rosé的《APT.》:

12月5日的影片中可見有大量學生聚集在國會大樓外，唱着少女時代的《再次重逢的世界》：

12月6日的影片可見大量示威者唱着aespa的歌曲《Whiplash》：

12月4日上傳的影片可見，有歌手在國會大樓外引領示威者唱着與聖誕節有關的歌曲，期間示威者還玩起人浪：

韓國民眾熱切關注12月14日對總統尹錫悅發動的第二次彈劾案是否能夠獲得通過。