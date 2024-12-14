安德魯王子中國商業夥伴被指是間諜 稱已停止與對方一切聯繫
撰文：藺思含 劉耀洋
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英國安德魯王子（Prince Andrew）的一名中國親信兼商業合作夥伴被指與中共及中央統戰部有重要聯繫，2023年遭英國政府基於國家安全考量禁止入境後，向移民法庭提出上訴，惟法庭近日宣布維持原判。約克公爵辦公室12月13日表示，安德魯王子在收到政府建議後，已與涉事人士停止一切聯繫。
英國廣播公司（BBC）13日報道，約克公爵辦公室在發給英媒PA Media的聲明中指，安德魯王子僅透過官方管道會見涉案人士，並且沒有討論過任何敏感的事情。
英國廣播公司（BBC）、路透社等傳媒早前報道，涉事的50歲男子代號為H6，曾被授權成為安德魯王子在中國的商業代表。
2021年H6因反恐相關法規在英國邊境被攔下，安全部門隨後下載並檢視他手機內部資料。英國內政部根據分析認為，H6代表中國共產黨從事秘密且具有欺騙性的活動，並利用其與安德魯王子的關係進行政治干預。
2023年2月，他從北京飛往倫敦時被從航班帶下，後被告知英國政府將禁止其入境。
H6去年3月向特別移民上訴委員會 (Special Immigration Appeals Commission, SIAC) 提出上訴，委員會在12月12日發布書面裁決，駁回對方的上訴，令事件曝光。
根據裁決書，H6手機中的文件顯示他故意掩蓋自己與中國共產黨和統戰部的聯繫，且有能力在英國知名人士和中國高級官員之間建立關係，而這些關係可為中國政府所利用。
白金漢宮不再對與安德魯有關的事務發表評論，安德魯已於2022年被白金漢宮解除王室職務。
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