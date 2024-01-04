美國解密「富豪淫媒」愛潑斯坦案文件　多次提及克林頓安德魯王子

美國已故富商、有「富豪級淫媒」之稱的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉及性交易案，紐約地區法院12月31日下令公開保密文件，披露案中相關人士身份，名單包括前總統克林頓（Bill Clinton）、英國安德魯王子（Prince Andrew）。



解密的數百份文件源於美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）2015年控告愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），指她涉嫌協助男友誘騙未成年女性賣淫，強迫她與安德魯王子等數名名人發生性關係。安德魯王子全盤否認，案件亦已達成和解。

美國全國廣播公司（ABC）1月4日報道，文件另有多處提及安德魯王子。另一名受害者舍貝里（Johanna Sjoberg）指，自己2001年到曾在馬克斯韋爾家中梳化上被安德魯摸胸，並拍下照片。白金漢宮曾批評指控不實；該照片是否存在，亦從未得到證實。

圖為英國安德魯王子（Prince Andrew）2023年12月25日參與皇室聖誕節儀式。（Reuters）

文件共50處提及克林頓。朱弗雷本人未有指控克林頓，但指看到他在愛潑斯坦的私家島上與兩名年輕女子相會。舍貝里則作供稱，愛潑斯坦曾告訴她克林頓「喜歡年輕的」女孩。

美國已故富商、有「富豪級淫媒」之稱的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年被控性侵犯未成年少女等罪後，同年在獄中離奇身亡，被斷定為自殺。法院會繼續公開案中文件，或會牽連更多名人。

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