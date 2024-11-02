英媒：英王查理斯三世施壓安德魯王子搬屋　切斷每年逾1000萬津貼

英國《每日郵報》11月1日報道，王室傳記作家哈德曼（Robert Hardman）在其書籍《查理斯三世：新國王的內幕故事》的最新版本中提到，英王查理斯三世（King Charles III）決定切斷胞弟安德魯王子（Prince Andrew）每年100萬英鎊（約1000萬港元）的生活津貼，並要求他搬出「皇家莊園」（Royal Lodge），王室也不會再支援其每年上百萬英鎊的保安費用。



一名消息人士向《每日郵報》證實上述消息，並指「安德魯王子已不再對英王造成財政負擔」。

報道稱，查理斯三世一直堅持要求安德魯搬離擁有30個房間的「皇家莊園」（Royal Lodge），轉以搬到規模較小的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）。然而到目前為止，安德魯一直拒絕搬進該處。

2024年10月22日，英王查理斯三世（King Charles III）夫婦出訪澳洲，一度前往參觀悉尼歌劇院（Sydney Opera House）並與當地民眾合影。（Reuters）

據消息人士透露，安德魯一直聲稱，他對「皇家莊園」擁有長期租約，他甚至曾告訴國王顧問，他們無權驅逐自己。

根據哈德曼的說法，儘管查理斯三世可能無法或不願意將安德魯逐出他的豪宅，但他可以剝奪他用於支付豪宅維護和安全所需的津貼。

圖為英國安德魯王子（Prince Andrew）2023年12月25日參與皇室聖誕節儀式。（Reuters）

哈德曼提到，安德魯聲稱擁有與國際貿易相關的「其他收入來源」，足以讓他保持現有的生活方式。不過一名知情人士告訴哈德曼：「如果他（安德魯王子）找不到其他收入來源，他就會發現英王的耐心有限。」