敘利亞變天｜伊朗稱能由敘利亞人民決定前途　俄方支持政治解決

敘利亞反對派武裝12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。作為巴沙爾盟友的伊朗透過外交部稱，敘利亞的前途應由人民負責，不應受到外國干預。俄羅斯外交部則稱，呼籲有關各方透過政治努力，解決所有管治問題。



伊朗外交部呼籲敘利亞國內對話，組成能代表各階層的包容性政府，伊朗將不遺餘力幫助敘利亞建立安全與穩定，將繼續與所有具影響力各方面，特別是該地區有影響力的各方進行磋商。

伊朗外交部又稱，預計伊朗和大馬士革之間的關係，將繼續以「有遠見和明智的做法」為依據。

有視頻顯示，在巴沙爾政權倒台後，伊朗駐大馬士革大使館被民眾闖入，掠走家具和文件。伊朗外交部發言人表示，使館工作人員在事前已經撤離，所有外交官情況良好，又呼籲防止此類襲擊再次發生。

內塔尼亞胡：巴沙爾下台是以軍打擊伊朗和真主黨的結果

伊朗在該地區的主要競爭對手、以色列總理內塔尼亞胡（Benyamin Netanyahu）表示，巴沙爾下台是「歷史性的一天」，是以色列對伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）打擊的直接結果。他又稱，以色列希望與敘利亞建立和平關係，但會對潛在威脅採取行動。

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傳敘反對派同意 確保俄軍事及外交機構安全

俄羅斯外交部則稱，極度關切地關注事態發展，呼籲有關各方透過政治努力，解決所有管治問題。敦促各方尊重敘利亞社會各民族和宗教團體的意見，俄方強烈支持根據《聯合國安全理事會第2254號決議》建立包容性政治進程。

此外，俄羅斯在當地軍事基地已進入高度戒備狀態，但目前未受到嚴重威脅，強調該國與敘利亞所有反對派團體保持聯繫，並敦促各方不要採取暴力行動。路透社引述消息人士稱，敘利亞反對派領袖已同意，確保俄羅斯在敘利亞的軍事基地和外交機構安全。