法國面臨嚴重財政挑戰　新總理貝魯：任務艱巨如攀喜馬拉雅山

法國新總理貝魯（Francois Bayrou）12月13日獲總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）任命之後說，沒有人比自己更了解時局的嚴峻性，他也知道擺在眼前的困難艱巨如攀登喜馬拉雅山，而自己面對的首個挑戰就是財政預算。



73歲的貝魯是中間派民主運動黨 (Mouvement Démocrate，英文簡稱MoDem) 主席，也是馬克龍的中間派資深盟友，接替遭國會彈劾而辭職的前總理巴尼耶（Michel Barnier）。

貝魯長期以來都對法國財政上揮霍無度提出警告，貝魯13日在與即將卸任的巴尼耶舉行的交接儀式上表示，他敏銳地意識到法國金融和政治問題的嚴重性，並將解決財政赤字問題比作翻越喜馬拉雅山脈。

貝魯說：「沒有人比我更了解局勢的困難。我知道喜馬拉雅山就在我們面前。我認為赤字和債務是一個道德問題，而不僅是一個金融問題。」

法國的預算赤字目前佔國內生產總值（GDP）的6.1％，是當前法國政治困境的核心。由於法國政府在跨入新年後須爭取國會通過勒緊褲腰帶的2025年預算案，這將是貝魯面對的第一個重大考驗。

圖為2017年5月，貝魯（Francois Bayrou）出席與總統馬克龍的會議。（Getty）

貝魯組建新政府面對阻力

目前，法國國民議會的左中右三大勢力的政治鬥爭日益白熱化，馬克龍領導中間派聯盟，施政處處被掣肘。眼下，就連貝魯組建新政府也將面對諸多阻力。社會黨對馬克龍無視他們提出任命左翼總理的要求感到不滿，表示不會加入貝魯的聯盟。

共和黨右翼團體領袖沃基耶（Laurent Wauquiez）在社交媒體平台X上發文道，支持巴尼耶的中右翼人士表明要看到貝魯的提議，再決定是否加入他的團隊。

極左翼「不屈服的法國」黨團（La France insoumise）黨魁說，他們將立即尋求罷免貝魯，而極右翼國民聯盟（National Rally，RN ）黨魁則表明，願意暫時先觀望貝魯的作為。

2024年12月13日，法國新任總理貝魯（Francois Bayrou）在巴黎馬提尼翁府（Hôtel Matignon，總理府）出席總理交接儀式。（Reuters）

政治分裂削弱公共財政 穆迪下調法國信用評級

政治危機不斷惡化，打擊投資者信心，提高法國的借貸成本。國際信用評級機構穆迪公司（Moody's）14日將法國主權信用評級下調至Aa3，評級展望為穩定。

穆迪發表聲明指出，下調法國主權信用評級是因為法國的政治分裂將極大削弱國家公共財政，在可預見的未來，法國縮小巨額財政赤字的措施範圍和力度將受到限制。

穆迪指出，在政治極大分化的環境中，下屆法國政府在明年之後持續削減財政赤字規模的可能性非常低。

本文獲《聯合早報》授權轉載

