馬克龍任命中間派盟友貝魯為法國新總理　上任以來第六位

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）12月13日任命中間派資深政客貝魯（Francois Bayrou）為法國新總理，為其任內的第六位總理。



法國議會目前嚴重分裂，政治危機日益嚴重。貝魯上任後的首要任務是組建一個能與議會合作的政府，以通過2025年的財政預算。其前任巴尼耶（Michel Barnier）在上任僅三個月後於上周被趕下台，馬克龍希望避免新政府面臨同樣的命運。

馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼國民聯盟（National Rally，RN ）回應這次任命稱，該黨在政治上的紅線不變，稱新總理必須與其他政黨進行對話。

圖為2017年5月，貝魯（Francois Bayrou）出席與總統馬克龍的會議。（Getty）

極左翼「不屈服的法國」黨團（La France insoumise）主席帕諾（Mathilde Panot）則暗示，該黨將反對貝魯領導的政府。共產黨主席魯塞爾（Fabien Roussel）呼籲貝魯不要使用憲法特別權力來強行通過法案，但稱準備與貝魯政府合作。

73歲的貝魯是中間派民主運動黨 (Mouvement Démocrate，英文簡稱MoDem) 的領導人，也是一名退伍軍人，自2017年以來一直屬於馬克龍的執政聯盟。

2024年12月12日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在波蘭華沙總理府發表演說。（Reuters）

貝魯曾長期擔任西南部波城（Pau）的市長，是該地區一位重量級政治人物。貝魯把「鄉下人」當作自己的政治招牌，曾三次競選總統，但在2017年放棄競選，轉為支持馬克龍。

馬克龍2017年5月曾任命貝魯為司法部長，但數周後，貝魯因其政黨涉嫌在聘用國會助理時違法而被調查，引咎辭職，直至今年才終於洗清詐騙的罪嫌。