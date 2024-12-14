敘利亞變天｜HTS指揮官揭謀劃多年：拉攏各派、等候時機

由沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，HTS）領導的敘利亞反對派部隊12月8日攻下大馬士革（Damascus），推翻巴沙爾政府。《衛報》引述該組織的最高軍事指揮官Abu Hassan al-Hamwi稱，HTS已在幕後為這場行動準備多年，並在一年前開始與全國各地的反對派組織協調、建立統一作戰室，才成功從南北兩方包圍大馬士革。



Al-Hamwi表示，HTS從2019年起就策劃團結原本分散、無組織的反對派，在叛軍聚集的西北伊德利卜省（Idlib）建立一支有紀律的戰鬥部隊。通過與其他組織合併、武力馴服不配合的組織，HTS逐漸成為該地區叛軍的主導勢力，隨後建立起一支紀律嚴明的軍隊。

一年前，HTS向南部的地下反叛組織發出邀請，建議他們建立統一的作戰室，最終聯合該地區約25個叛軍，以南北夾擊大馬士革為目標，與北部的HTS協調行動。

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

由於軍備落後，HTS還在過去幾年間潛心研發無人機，生產出名為「Shahin」（阿拉伯語意為獵鷹）的無人機，這種廉價但有效的無人機在後來的攻擊中效果顯著。

至11月下旬，敘利亞當局的盟友俄羅斯受困於烏克蘭戰場，而伊朗和真主黨則身陷以巴衝突，HTS抓住這一時機，於29日發起行動，並以令他們也感到驚訝的速度攻下敘利亞第二大城市阿勒頗（Aleppo）。

「解放大馬士革行動室」（Operations Room to Liberate Damascus）的領導人Abu Hamzeh表示，南部的叛軍一度因為過度興奮而比計劃提前發起行動，所幸最終仍成功將政府軍趕走。