敘利亞迎變天後首個「主麻日」　當地民眾集會慶祝巴沙爾政府倒台

敘利亞12月13日迎來巴沙爾政府倒台後，首個「主麻日」祈禱（Friday prayer）。敘利亞多個城市有民眾藉此舉行集會慶祝，包括在首都大馬士革（Damascus）與第二大城市阿勒頗（Aleppo）。



英國《衛報》和法媒13日報道，反對派武裝的沙姆解放組織（HTS）領袖朱拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）早前用他的本名沙雷（ Ahmed al-Sharaa）發表演，呼籲敘利亞人應該走上街頭慶祝。

大馬士革倭馬亞廣場13日擠滿車輛和人群，人們揮舞着反對派的綠色旗幟，兒童們的臉上也畫有反對派標誌的妝容，人們唱著革命歌曲及高叫復仇的口號。

2024年12月13日，敘利亞拉塔基亞（Latakia），人們在進行敘利亞變天以來首個「主麻日」祈禱（Friday prayer）後，舉行集會慶祝巴沙爾政府倒台。（Reuters）

報道稱，當日有數千人聚集在當地的倭馬亞清真寺中，進行自敘利亞變天以來首個「主麻日」祈禱（Friday prayer），人們將當天形容為為「勝利星期五」。

除首都大馬士革外，阿勒頗也有數百人在當地主要廣場集會，期間一幅印有前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）及其父親、前總統前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）肖像的巨大廣告牌被人放火焚毀。

2024年12月13日，敘利亞大馬士革（Damascus），人們在Umayyad清真寺內參加敘利亞變天以來首個「主麻日」祈禱（Friday prayer），期間一名新政府士兵做出舉起單手的動作。（Reuters）

敘利亞過渡政府12日宣布，敘利亞將暫停實施憲法和議會運作三個月，並成立一個司法和人權委員會審查憲法，然後提出修正案，以確保在當地落實法治。