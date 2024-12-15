英國正式加入CPTPP　料長遠經濟按年增20億英鎊

英國12月15日正式加入跨太平洋夥伴關係全面進步協定（CPTPP），成為第12個成員國，今次加入是英國自脫歐以來最大規模的貿易協議，預料該協議長遠可為英國帶來每年20億英鎊（約196億港元）的經濟增長。



英國政府於去年7月16日簽署議定書申請加入CPTPP，到今年8月底獲批，該協議助降低關稅和減少貿易壁壘，商業貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）指，CPTPP將推動英國貿易和創造機會，有利提高國民收入。

2024年7月23日，英國倫敦，圖為英國商業貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）。（Reuters）

CPTPP的前身是跨太平洋經濟合作協定（TPP），旨在對抗中國在經濟方面日益增長的影響。TPP自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2017年宣布退出後改組，北京與台灣分別於2021年9月16日和22日正式申請加入CPTPP，不過今年成員國會議則表示暫時擱置這兩宗入會申請。