英國工黨政府推新政策　擬5年內建150萬新屋　開發綠化地帶惹爭議

英國工黨政府12月12日發布新版土地規劃政策框架，計劃未來5年內建造150萬套住房，並要求地方政府每年完成37萬套住房的目標。



新華社和英國廣播公司（BBC）13日報道，為加快推進建房目標，新政策提出適度放寬標準，允許在綠化地帶中質量較低的地塊興建經濟適用房和公共服務設施。

圖為攝於2005年8月1日的照片，圖中可以看到位於英國海威科姆Handy Cross地區的自然景區和綠化地帶全景。（Getty）

然而，這一舉措打破英國現行法律禁止開發綠化地帶的規定。因此這一新政隨即引發廣泛討論，外界對其成效亦普遍存疑。

倫敦大學院教授克利福德（Ben Clifford） 指出，僅靠住建規劃改革無法解決住房問題，需要從系統性角度促進市場公平增長。他強調，公眾需求集中在是否能購買經濟適用房，而新政未能徹底回應這一問題。此外，開發綠化地帶的提議可能引發強烈反對

2012年9月3日，英國薩默塞特郡布里奇沃特鎮（Bridgwater）邊緣的一處住宅區，建築工人在已竣工的房屋前工作。（Getty）

英國社區規劃聯盟聯合創始人皮爾遜（Rosie Pearson）認為，工黨政府面臨保護環境與實現住房目標的雙重挑戰，政策須明確具體的實施路徑，以滿足居民的住房需求。

居住在利物浦附近的居民則擔心，新政策下經濟適用房的價格可能仍然高於許多年輕人能夠負擔的範圍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

