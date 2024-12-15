倫敦500人上街　抗議房租價格激增　政府：平均月租達2.1萬元

英媒報道，英國首都倫敦（London）12月14日有至少500名示威者走上街頭，抗議當地房租飆升。政府部門統計數據顯示，倫敦月均房租高達2,172英鎊（約21,314港元），是12個月內全國漲幅最高的地區。



英國《衛報》報道，倫敦租戶聯盟（London Renters Union）組織者表示，當天有500多名市民在市中心遊行，抗議「租金飆升」和「剝削」租戶；同時表示歐洲各地都有租戶示威，抗議房租日益上漲。

住在倫敦東南部路易斯罕（Lewisham）的 Jamie Campbell 表示，飆升的房租令他無法承擔生活成本。他說自新冠疫情以來，房租從1,225英鎊漲到1,700英鎊（約12,021港元漲到16,682港元），多了將近40%。

2024年12月14日，數百名倫敦租戶上街抗議日益高漲的住房租金。（@LDNRentersUnion）

他還說：「我負不起這樣的租金，所以被迫另覓新居。去看了幾十處房子都被拒絕......這個系統需要且現在要改變。」

據英國國家統計署（Office for National Statistics）數據，從2023年9月到2024年9月，倫敦租金上漲了10.4%，是全英國漲幅最高的地區；甚至高過去年3月到今年3月的11.2%，也遠高於去年9月到今年9月的9.8%。

該部門還表示，倫敦月均房租高達2,172英鎊，許多人為了支付房租就已走投無路。