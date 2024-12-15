日本2中學生麥當勞遭刀刺　1女死1男傷　陌生男疑犯潛逃

日本福岡縣北九州市一間麥當勞12月14日晚上有2名中學生被1男子以「刀狀兇器」刺傷，其中女學生死亡，男學生受傷送院，他表示「完全不認識」行兇男子。警方正在通緝在逃疑犯。



日本放送協會（NHK）報道，事發於14日晚上8時30分，一名男子衝進北九州市小倉南區的麥當勞322德力店，沉默地向2名中三學生腹部各刺1刀，然後逃走。其中15歲女生中島咲彩身亡；另一名男學生受傷送醫，沒有生命危險。

倖存的男學生表示，他們和該男子根本不認識。

日本新聞網（日テレNEWS）報道，據稱疑犯用「刀具」向正在排對的2名學生行兇。該男子約40歲，身高約170厘米，穿着灰色上衣、黑色褲子和黃色鞋子。

2024年12月14日晚上8時30分，日本福岡縣北九州市小倉區麥當勞德力322店，一男子持刀傷人，有女中學生死亡，一男中學生受傷。（日テレNEWS）

警方以涉嫌謀殺罪通緝這名男子，但疑犯不知去向，現場也沒有發現兇器。

受到事件影響，北九州市教育委員會取消了原定於15日舉行的所有體育比賽和公立學校課外活動，並表示會保證孩子在校安全，同時呼籲家長不要單獨帶孩子外出。