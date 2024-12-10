涉槍殺聯合健康保險CEO　26歲疑犯賓州落網　光顧麥當勞被認出

美國聯合健康保險（UnitedHealthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）12月4日於曼哈頓遭槍殺，槍手潛逃多日後落網。紐約市長亞當斯（Eric Adams）及警方12月9日召開記者會稱，26歲疑犯Luigi Mangione在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）被捕。 當局指出，警方已發現一份3頁長手寫文件，上面寫有其犯案動機。當局未詳述內容，但指疑犯對美國企業界抱有惡意，文件上面列有其他人的名字，他們沒有受到任何具體威脅。



圖為聯合健康保險（UnitedHealthcare ）行政總裁湯普森（Brian Thompson）。（UnitedHealthcare圖片）

攜槍枝及滅聲器 持多份偽造身份證明

亞當斯指出，被捕者外形與當局追蹤的目標相符，並且持有幾件懷疑涉案物品。警方指出，Luigi Mangione在賓州阿爾圖納（Altoona）被發現，當時身處一家麥當勞，但一名職員認出及報警。

經警方到場查問，疑犯行為可疑，並攜有多份偽造的身份證件和美國護照。經過進一步調查，警方在他身上發現了一把槍和一個滅聲器，兩者與案發時使用的武器一致。

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身份證與案發前登記入住旅館相符

另外，當局還繳獲懷疑涉案的衣物，包括與被通緝目標一致的口罩。警方亦找到了一張偽造的新澤西州身份證，與槍手案發前入住紐約市旅館時所使用的相符。疑犯將在賓州就槍枝罪被起訴，之後會被移送紐約市，就槍擊命案被檢控。

美國《紐約郵報》及美國廣播公司（ABC）日前引述警方消息稱，兇案現場發現的彈殼附有「否認」（deny）、「辯護」（defend）和「罷免」（depose）字眼，懷疑與保險索賠糾紛有關。