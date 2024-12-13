日本寒流來襲東京週末跌至2度 青森縣酸湯降雪量逾150厘米｜多圖
撰文：王海
出版：更新：
日本媒體報道，強勁寒流廣泛影響日本多個地區，其中東京週末氣溫急降到最低攝氏2度。北海道日本海側至北陸地區將迎來大雪，山區尤為嚴重，部分地區預計72小時內降雪約100厘米。青森縣酸湯的降雪量高達150厘米。聖誕節前後寒流會繼續湧入，香港人年底前如計劃前往日本旅遊，要有心理準備應對大雪可能導致的混亂交通，隨時對行程作出調整。
日本氣象協會預測14至15日，東北、北陸地區降雪量達100厘米，東京最低溫降至攝氏2度：
北海道日本海側、關東甲信山區有機會降警戒級大雪
日本氣象協會12月13日預測，強勁冷空氣14至15日（本週末）將南移至日本西部。預計北海道日本海側至北陸地區將迎來大雪，山區尤為嚴重。
部份地區預計72小時內降雪約100厘米。日本西部也將降雪，部份地區將出現積雪。聖誕節前後冷空氣會持續湧入，寒冷天氣將維持一段時間。
報道指，青森縣知名溫泉景點酸湯的降雪量更一度高達150厘米。
據報道，這次寒流的影響範圍廣泛。上週寒流已讓宇都宮市、前橋市、廣島市及金澤市等地陸續降下大雪，預計北陸部份地區於14至15日也會出現大雪紛飛的景象，寒流緊接將撲向西日本的平地，估計和歌山等靠太平洋側的地區亦會在15日開始下雪。
+1
港人經常前往的東京市區，雖然未有大雪預報，但亦將面臨寒冷低溫，15日氣溫預計會低於攝氏2度。旅客應特別注意保暖和安全。
日本旅遊｜北海道札幌同加徵住宿稅 旅客2026年須面臨雙重負擔日本清水寺揭曉2024年度漢字：「金」字背後奧運榮耀與社會陰影日本酒廠擬在太空釀製清酒挑戰人類創舉 限量一支賣1億日圓日本酒店房價創新高10月平均每晚1138元 因「這些」國家旅客激增