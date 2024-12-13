日本寒流來襲東京週末跌至2度　青森縣酸湯降雪量逾150厘米｜多圖

日本媒體報道，強勁寒流廣泛影響日本多個地區，其中東京週末氣溫急降到最低攝氏2度。北海道日本海側至北陸地區將迎來大雪，山區尤為嚴重，部分地區預計72小時內降雪約100厘米。青森縣酸湯的降雪量高達150厘米。聖誕節前後寒流會繼續湧入，香港人年底前如計劃前往日本旅遊，要有心理準備應對大雪可能導致的混亂交通，隨時對行程作出調整。



日本氣象協會預測14至15日，東北、北陸地區降雪量達100厘米，東京最低溫降至攝氏2度：

北海道日本海側、關東甲信山區有機會降警戒級大雪

日本氣象協會12月13日預測，強勁冷空氣14至15日（本週末）將南移至日本西部。預計北海道日本海側至北陸地區將迎來大雪，山區尤為嚴重。

部份地區預計72小時內降雪約100厘米。日本西部也將降雪，部份地區將出現積雪。聖誕節前後冷空氣會持續湧入，寒冷天氣將維持一段時間。

報道指，青森縣知名溫泉景點酸湯的降雪量更一度高達150厘米。

據報道，這次寒流的影響範圍廣泛。上週寒流已讓宇都宮市、前橋市、廣島市及金澤市等地陸續降下大雪，預計北陸部份地區於14至15日也會出現大雪紛飛的景象，寒流緊接將撲向西日本的平地，估計和歌山等靠太平洋側的地區亦會在15日開始下雪。

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港人經常前往的東京市區，雖然未有大雪預報，但亦將面臨寒冷低溫，15日氣溫預計會低於攝氏2度。旅客應特別注意保暖和安全。